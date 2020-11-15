Минобороны РФ: в Нагорном Карабахе развернуты все посты и штаб российских миротворцев

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Российские миротворцы развернули по девять наблюдательных постов в южной и северной зонах ответственности в Нагорном Карабахе. Также выставлены семь временных постов в Лачинском коридоре, говорится в опубликованном в воскресенье бюллетене Минобороны России.

"В целях организованного ввода миротворческого контингента с 10 ноября 2020 г. выставлено семь временных наблюдательных постов в Лачинском коридоре (вдоль дороги Забух, свх. Лысогорский, Зарыслы). Вчера подразделениями 15-й отдельной мотострелковой бригады завершено выставление наблюдательных постов в зоне ответственности "Север". В настоящее время контроль за соблюдением режима прекращения огня и боевых действий осуществляется миротворческими подразделениями на девяти наблюдательных постах в южной зоне ответственности и девяти - в северной", - сказано в бюллетене.

В Степанакерте также завершено развертывание командного пункта для управления российскими миротворческими силами.

При этом продолжается переброска основных сил российского миротворческого контингента, основу которого составляет 15-я отдельная мотострелковая бригада Центрального военного округа. "Самолетами военно-транспортной авиации продолжается перевозка в Армению личного состава, вооружения, военной и специальной техники. Всего с 10 ноября 2020 года выполнено 118 самолето-рейсов, в том числе за последние сутки 23 самолета-рейса", - уточняет Минобороны.

"Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения. В соответствии с достигнутыми договоренностями в Нагорном Карабахе продолжается обмен телами погибших. Он проводится при координации миротворческих сил Российской Федерации и Международного Комитета Красного Креста и государственной службы по ЧС Нагорного Карабаха", - добавили в российском военном ведомстве.

Для предотвращения возможных инцидентов и обеспечения безопасности у российских военнослужащих налажены прямые каналы связи с генштабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.

Миротворцы РФ

Переброска российских миротворцев в зону нагорнокарабахского конфликта идет в соответствии с договоренностями, зафиксированными 9 ноября в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна о полном прекращении огня в Карабахе. Предполагается, что в общей сложности там будут размещены 1 960 военнослужащих с техникой. Командный пункт миротворческой операции развернут в Степанакерте.