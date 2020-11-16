В Новороссийск прибыла делегация ВМС Египта для участия в учениях "Мост дружбы - 2020"

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 ноября. /ТАСС/. Делегация берегового штаба Военно-морских сил Египта прибыла в Новороссийск для участия в совместных с Военно-морским флотом России учениях "Мост дружбы - 2020", говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы Черноморского флота.

"Руководителем учений от египетской стороны и главой делегации назначен начальник операционного отдела ВМС Египта контр-адмирал. Российско-египетские учения "Мост дружбы - 2020" пройдут с 17 по 24 ноября в Новороссийске и морских полигонах боевой подготовки Черноморского флота. Запланированы береговая и морская фаза учений, которые впервые будут проведены в акватории Черного моря", - сообщили в пресс-службе.

Цель учений - укрепление и развитие военного сотрудничества между ВМФ России и ВМС Египта для безопасности в море, а также обмен опытом между российскими и египетскими военными моряками по отражению различных угроз в районах интенсивного судоходства.

"В ходе маневров кораблей Черноморского флота ВМФ России и ВМС Египта планируется отработка всех видов охраны и обороны кораблей с выполнением стрельб по надводной и воздушной целям. Будут проведены частные учения по организации пополнения запасов в море траверзным способом, отработке действий по досмотровым операциям в отношении подозрительных судов, а также по оказанию помощи кораблю терпящему бедствие с поиском и спасением утопающего", - отметили на флоте.

Совместные российско-египетские учения "Мост дружбы" проводятся с 2015 года.