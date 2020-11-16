Минобороны РФ: режим прекращения огня в Карабахе соблюдается по всей линии соприкосновения

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Режим прекращения огня соблюдается в Нагорном Карабахе. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков во время брифинга в понедельник.

Заявление лидеров России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху.

Заявление лидеров России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху. Полный текст

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По его словам, в районах проведения миротворческой операции вдоль линии соприкосновения сторон завершено выставление наблюдательных постов российских миротворцев. Они ведут круглосуточный мониторинг обстановки.

"Контроль за соблюдением режима прекращения огня и всех боевых действий осуществляется миротворческими подразделениями на девяти наблюдательных постах в южной зоне ответственности и еще девяти в северной. В Лачинском коридоре (вдоль дороги Забух - совхоз Лысогорский - Зарыслы) действуют семь временных наблюдательных постов, обеспечивающих прохождение воинских колонн миротворческих подразделений", - сказал Конашенков.

Переброска миротворцев

В ведомстве добавили, что более 140 рейсов для переброски миротворцев и техники совершено самолетами ВКС России с 10 ноября.

"Всего с 10 ноября 2020 года выполнено 140 самолето-рейсов. За прошедшие сутки выполнено 20 самолето-рейсов", - отметил Конашенков.

По словам официального представителя военного ведомства, для переброски личного состава, военной техники и материального имущества миротворческого контингента используются самолеты Ил-76 и Ан-124.

Конашенков также отметил, что военные специалисты в понедельник обследовали и разминировали 1 км дороги Степанакерт - Горис, а также удалили с проезжей части и обочин 27 единиц разбитой и поврежденной техники.

"Проводится разминирование и сплошная очистка местности от взрывоопасных предметов в Лачинском коридоре. Сегодня обследован и разминирован 1 км дороги Степанакерт - Горис, удалено с проезжей части и обочин дороги 27 единиц разбитой и поврежденной техники", - сказал Конашенков.

Возвращение беженцев

В Минобороны сообщили, что более 470 беженцев вернулись в Нагорный Карабах в воскресенье.

"15 ноября текущего года в Нагорный Карабах с территории Республики Армения в сопровождении патрулей российских миротворческих сил и военной полиции вернулись 475 беженцев", - отметил Конашенков.

По словам официального представителя Минобороны, всего с 14 ноября в места проживания вернулись 725 человек, которые ранее покинули территорию Нагорного Карабаха из-за боевых действий.