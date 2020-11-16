Российские миротворцы выставили наблюдательный пост у монастыря Дадиванк в Карабахе

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Российские миротворческий контингент выставил наблюдательный пост у действующего монастыря Дадиванк в Кельбаджарском районе Карабаха по просьбе местных жителей. Об этом сообщил в понедельник на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Командованием миротворческого контингента организовано взаимодействие с местными администрациями по решению вопросов общин религиозных конфессий. По просьбе местных жителей российскими миротворцами выставлен наблюдательный пост у древнего христианского памятника - действующего монастыря Дадиванк в Кельбаджарском районе", - сказал Конашенков.

По его словам, при посредничестве российских миротворческих сил прорабатывается вопрос о свободном посещении монастыря прихожанами.

Переброска российских миротворцев в зону нагорнокарабахского конфликта идет в соответствии с договоренностями, зафиксированными 9 ноября в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна о полном прекращении огня в Карабахе. Предполагается, что в общей сложности там будут размещены 1 960 военнослужащих с техникой. Командный пункт миротворческой операции развернут в Степанакерте.