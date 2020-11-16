Еще более 480 беженцев вернулись в Нагорный Карабах в сопровождении российских миротворцев

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Очередная колонна беженцев в сопровождении российских миротворцев вернулась из Еревана в Степанакерт. Об этом сообщили журналистам в понедельник в Минобороны России.

"16 ноября 2020 года в Нагорный Карабах с территории Республики Армения вернулись 482 беженца", - отметили в военном ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, колонна из 19 автобусов проследовала по маршруту Ереван - Степанакерт в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции. "Обеспечение безопасности возвращения беженцев и безопасности перемещения через линию соприкосновения мирных жителей для возвращения в свои дома организовано при руководстве и контроле Межведомственного центра гуманитарного реагирования", - подчеркнули в ведомстве.

Всего с субботы в Степанакерт вернулись более 1 200 жителей, ранее покинувших свои дома.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе размещаются российские миротворцы.

По данным Минобороны РФ, основу контингента составили подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа. За соблюдением договоренностей о прекращении военных действий российские наблюдательные посты выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. Командование миротворческой операцией располагается в районе Степанакерта. Ведется круглосуточный мониторинг обстановки.