Мобильный госпиталь ЦВО принимает пациентов из шести больниц Хакассии

"Доставляют пациентов из шести муниципальных и районных больниц региона с подтвержденным диагнозом COVID-19 для дальнейшего долечивания. В мобильном многопрофильном госпитале ЦВО готовят к выписке первых пациентов, вылечившихся от новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 ноября. /ТАСС/. Мобильный многопрофильный госпиталь Центрального военного округа (ЦВО), развернутый в Хакасии и рассчитанный на 100 коек, принимает пациентов из шести больниц региона для долечивания. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой округа.

Медики берут пробы для ПЦР-исследования, при отрицательном результате пациенты могут покинуть лечебное учреждение. Исследования выполняются в мобильной ПЦР-лаборатории, переброшенной самолетом военно-транспортной авиации. Возможности лаборатории позволяют осуществлять до 150 исследований в сутки.

К оказанию помощи привлечены около 200 военнослужащих, в их числе врачи и младшие медицинские специалисты. В распоряжении военных медиков имеется самое современное оборудование. Прием больных осуществляется с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил.

О ситуации с коронавирусом в Хакасии

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что в Хакасии за последний месяц уровень заболеваемости вырос в четыре раза. В регион на прошлой неделе прибыл полпред президента в СФО Сергей Меняйло, он провел серию рабочих совещаний по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Из Москвы для помощи местным медикам в борьбе с коронавирусом в регион прибыла бригада врачей. В середине ноября в Черногорске начал разворачиваться военный мобильный госпиталь.

Глава региона Валентин Коновалов продлил режим ограничительных мер до 10 января 2021 года. Кроме того, школьники 5-11-х классов, учащиеся техникумов и колледжей в Абакане, Черногорске, Саяногорске и Усть-Абакане переведены на дистанционный режим обучения. Количество посетителей в кафе в крупных городах Хакасии ограничено в дневное время до 50% от возможного, а в учреждениях культуры - до 25%. С 13 ноября введены ограничения по оказанию плановой медицинской помощи. Сохраняется самоизоляция для пожилых людей.