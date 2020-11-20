Миротворцы РФ не зафиксировали нарушений прекращения огня в Карабахе

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Российские миротворцы не зафиксировали нарушений режима прекращения огня и провокаций на линии соприкосновения сторон в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил в пятницу командующий российскими миротворцами генерал-лейтенант Рустам Мурадов на совещании с президентом России Владимиром Путиным о работе российских миротворцев в регионе.

"Российский миротворческий контингент осуществляет контроль за реализацией договоренностей о прекращении огня и всех боевых действий на линии соприкосновения сторон в Нагорном Карабахе. Нарушений режима прекращения огня и провокаций не отмечено, отдельные мелкие инциденты урегулируются представителями миротворческого контингента на местах", - сказал Мурадов.

По его словам, для этого установлено взаимодействие с командованием противоборствующих сторон в районе проведения операций и местными администрациями.

Миротворцы в Карабахе обеспечены всеми видами связи

Российские миротворцы на наблюдательных постах, развернутых в Нагорном Карабахе, обеспечены всеми видами связи, в том числе космической, сообщил Мурадов.

"Наблюдательные посты обеспечены всеми видами связи, в том числе закрытой, космической и видео-конференц-связью. Ведется работа по их оснащению мобильными комплектами видеонаблюдения, позволяющими дистанционно вести круговое наблюдение, в том числе в ночное время", - сказал Мурадов.

По его словам, территория Нагорного Карабаха разделена на две зоны ответственности. В зоне "Север" выполняет задачи 1-й батальон 15-й мотострелковой бригады на 11 наблюдательных постах. В зоне "Юг", в Лачинском коридоре базируется 2-й батальон этой бригады на 12 постах. Также в Степанакерте развернут командный пункт, с которого осуществляется управление миротворческими силами.

"Кроме того, для контроля обстановки применяются беспилотные летательные аппараты в круглосуточном режиме. Личный состав российского контингента размещен и обеспечен всеми видами довольствия, согласно действующим нормам", - отметил Мурадов.

Вывод армянских войск

Российские миротворцы обеспечили вывод армянских войск из Агдамского района Нагорного Карабаха и передачу его территории азербайджанской стороне. Об этом сообщил в пятницу командующий российскими миротворцами генерал-лейтенант Рустам Мурадов на совещании с президентом России Владимиром Путиным о работе российских миротворцев в регионе.

"Сегодня в строгом соответствии с трехсторонним заявлением командованием миротворческих сил <...> выполнена задача по выводу армянских вооруженных формирований с территории Агдамского района и ее передаче азербайджанской стороне", - сказал Мурадов.

Ранее в пятницу о том, что армянские вооруженные силы покинули Агдамский район, перешедший под контроль Азербайджана, сообщил журналистам начальник штаба российского военного контингента генерал-майор Андрей Волков. Он отметил, что переход района под контроль Азербайджана прошел в штатном режиме, без инцидентов и провокаций.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к нации в пятницу объявил о переходе Агдамского района под контроль Баку.