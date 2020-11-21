Малый ракетный корабль "Одинцово" с зенитным комплексом "Панцирь-М" приняли в состав ВМФ

КАЛИНИНГРАД, 21 ноября. /ТАСС/. Малый ракетный корабль (МРК) проекта 22800, оснащенный зенитным ракетно-пушечным комплексом (ЗРПК) "Панцирь-М" принят в состав ВМФ России. Торжественная церемония подъема на новом боевом корабле Андреевского флага прошла в субботу в Балтийске - главной военно-морской базе Балтийского флота в Калининградской области. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель флота Роман Мартов.

"Приказом Главнокомандующего ВМФ новый МРК "Одинцово" включен в боевой состав Балтийского флота, который уже располагает двумя кораблями такого проекта. Принципиальное отличие нового МРК "Одинцово" состоит в том, что это - первый надводный корабль, оснащенный зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-М", - сказал он.

Командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов на торжественной церемонии отметил, что МРК "Одинцово", построенный на Ленинградском судостроительном заводе "Пелла", успешно выполнил программы ходовых и государственных испытаний, которые проводились на морских полигонах Балтийского и Северного флота. Проверку прошли все системы и вооружение корабля.

Малый ракетный корабль "Одинцово", как и его "собратья" МРК "Мытищи" и "Советск", будет нести службу в составе соединения ракетных кораблей и катеров Балтийской военно-морской базы.

МРК проекта 22800 разработан в Центральном морском конструкторском бюро "Алмаз" и предназначен для выполнения задач в морской зоне в составе отрядов и группировок боевых кораблей, а также одиночно. МРК "Одинцово" оснащен ударным комплексом "Калибр", зенитным комплексом "Панцирь-М", современными комплексами управления, радиотехнического вооружения, радиосвязи, навигации, радиоэлектронной борьбы и противодействия, противодиверсионным вооружением, переносными зенитно-ракетными комплексами.