Шойгу заявил, что в Нагорный Карабах уже вернулись 7 тыс. беженцев

ЕРЕВАН, 21 ноября. /ТАСС/. Около 7 тыс. беженцев вернулись в Нагорный Карабах после обеспечения российскими миротворцами провоза колонн с ними. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе двусторонней встречи глав оборонных ведомств Российской Федерации и Республики Армения.

По словам министра, российские миротворцы обеспечили провоз всех колон с беженцами. "На сегодня уже почти 7 тыс. граждан вернулись, эта работа продолжается, и я уверен, что все, кто хотел бы вернуться в Нагорный Карабах - смогут это сделать", - отметил Шойгу.

Сейчас, подчеркнул российский министр, на первый план выходят вопросы жизнедеятельности региона, в том числе вопросы медицины, транспорта, энергетики, продовольствия.

В свою очередь глава оборонного ведомства Армении Вагаршак Арутюнян поблагодарил всех офицеров и генералов, которые готовили миротворческую миссию в Нагорном Карабахе. "Режим прекращения огня соблюдается. Что для данного конфликта, который имеет такую историю и такую географию, - откровенно скажу, - так быстро были развернуты силы и так эффективно", - отметил Арутюнян.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе размещаются российские миротворцы.

По данным Минобороны РФ, основу контингента составили подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа. Российские наблюдательные посты выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. Командование миротворческой операцией располагается в Степанакерте. Ведется круглосуточный мониторинг обстановки.