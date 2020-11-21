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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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Шойгу попросил коллегу из Армении строго контролировать режим прекращения огня в Карабахе

Министр обороны России подчеркнул, что поддержание мира в Нагорном Карабахе является одним из приоритетов для Москвы
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ЕРЕВАН, 21 ноября. /ТАСС/. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу попросил армянского коллегу Вагаршака Арутюняна проконтролировать неукоснительное соблюдение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе.

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"Главное - это неукоснительное соблюдение режима прекращения огня, чтобы исключить провокации. Прошу вас организовать строгий контроль за этим", - сказал Шойгу на встрече с Арутюняном в субботу.

Министр обороны России подчеркнул, что поддержание мира в Нагорном Карабахе является одним из приоритетов для Москвы. "Мы принимаем все меры по укреплению стабильности в регионе. Вы уже отметили ряд тех работ, которые проводятся в этом регионе: это обмен телами погибших, сейчас идет активная работа по обмену пленными и задержанными, чтобы они смогли вернуться в свои дома к родным и близким", - добавил Шойгу.

Он также отметил, что в субботу в Ереван прибудет делегация, которая будет заниматься не военными делами.

"Я думаю, что мы сможем общими усилиями выполнить те пункты заявлений, которые прозвучали и которое было подписано. Мы не должны позволить никому нарушить тот хрупкий мир, который сегодня есть, уверен, что с каждым днем он будет все крепче и крепче", - заключил министр.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичАрменияРоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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