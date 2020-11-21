Завершились российско-пакистанские учения "Дружба-2020"

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Официальная церемония закрытия пятых российско-пакистанских учений "Дружба-2020" прошла в городе Пабби (Пакистан). Об этом сообщили в субботу журналистам в пресс-службе Южного военного округа.

"В учениях были задействованы более 150 военнослужащих спецподразделений вооруженных сил Пакистана и роты специального назначения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа. Руководители учений от стран участниц выразили удовлетворение достигнутыми результатами совместных действий и готовность к дальнейшему обмену профессиональным опытом", - отметили в округе.

"Желаю, чтобы участникам "Дружбы-2020", представляющим элиту вооруженных сил наших стран, не приходилось применять свои профессиональные навыки в реальном бою", - сказал посол России в Пакистане Данила Ганич на церемонии закрытия.

В свою очередь генеральный инспектор по подготовке и оценке кадров командования сухопутных войск Пакистана генерал-лейтенант Шер Афгун отметил, что проведение совместных учений в условиях пандемии показало твердую решимость стран укреплять двусторонние отношения. "Должен признать, что профессиональная подготовка, которую показывали военнослужащие в ходе учения, заслуживает высокой оценки. Все цели и задачи, поставленные перед учениями "Дружба-2020", достигнуты, что, безусловно, будет способствовать укреплению профессиональной подготовки личного состава. Пакистан и Россия едины в борьбе с угрозой терроризма и экстремизма", - заявил Шер Афгун.

Совместные российско-пакистанские военные учения "Дружба" проводятся ежегодно с 2016 года по очереди в каждой из стран, напомнили в пресс-службе.