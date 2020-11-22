Более 1,4 тыс. беженцев вернулись в Нагорный Карабах из Армении

СТЕПАНАКЕРТ, 22 ноября. /ТАСС/. Российские миротворцы сопроводили очередную колонну автобусов с беженцами в Нагорный Карабах с территории Республики Армения, всего в Степанакерт вернулись 1,4 тыс. человек, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.

"34 автобуса проследовали из Еревана на главную площадь Степанакерта, доставив в Нагорный Карабах более 1,4 тыс. человек. Движение колонны осуществлялось в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции, - отметили в российском военном ведомстве. - Безопасность продвижения автобусов через линию соприкосновения для возвращения мирных граждан в свои дома в Степанакерте обеспечили российские военнослужащие".

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента России и Азербайджана, а также премьер-министра Армении, с 00:00 часов по московскому времени 10 ноября объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации. Основу российского контингента составляют подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.