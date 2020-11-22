ВКС с 1 июня 18 раз предупреждали об опасных сближениях объектов со спутниками России

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Главный центр разведки космической обстановки (ГЦ РКО) космических войск ВКС РФ за летний период обучения (1 июня - 30 ноября) 18 раз выдавал предупреждение об опасных сближениях различных объектов с российскими спутниками. Об этом говорится в сообщении Минобороны, распространенном в воскресенье.

Как уточнили в военном ведомстве, специалисты центра провели более 1,5 тыс. специальных работ, "в ходе которых обнаружили и приняли на сопровождение свыше 450 космических объектов, осуществили контроль за выводом на орбиты около 300 космических аппаратов, выдали 18 предупреждений об опасных сближениях космических объектов с аппаратами российской орбитальной группировки".

Дежурные средства системы предупреждения о ракетном нападении за тот же период выявили около 30 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения. В свою очередь специалисты ГЦ РКО обеспечили проведение пяти пусков космических аппаратов. Четыре ракеты-носителя "Союз-2" и ракета "Протон-М" вывели на орбиту аппараты различного назначения с космодромов Плесецк и Байконур.

"Дежурные силы наземного автоматизированного комплекса управления космических войск ВКС провели более 220 тыс. сеансов управления и свыше 55 тыс. сеансов обеспечения управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки", - отметили в Минобороны России.