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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Российские военные примут участие в разминировании местности в Карабахе

Самолеты Ан-124, Ил-76 и Ту-154 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил РФ доставили в Ереван специалистов, технику и вооружение

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Самолеты Ан-124, Ил-76 и Ту-154 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России доставили в Ереван специалистов, технику и вооружение, а также служебных собак Международного противоминного центра Минобороны РФ. Российским военным предстоит выполнить задачи по разминированию местности, дорог и объектов в Нагорном Карабахе. Об этом в понедельник сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Доставлено более 100 военнослужащих центра, 13 единиц военной и специальной техники, включая многофункциональные робототехнические комплексы разминирования "Уран-6", бронетранспортеры и бронеавтомобили. Личный состав и техника в составе воинских колонн совершат марш по маршруту Ереван - Горис - Степанакерт и по прибытии в пункт назначения приступят к выполнению задач по инженерной разведке, разминированию местности, дорог и объектов, уничтожению взрывоопасных предметов в районах Нагорного Карабаха, наиболее пострадавших во время конфликта, с применением расчетов минно-розыскной службы и робототехнических комплексов", - отметили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве добавили, что отряды разминирования Международного противоминного центра способны выполнять задачи по разминированию местности в различных физико-географических условиях как вручную, так и с применением расчетов минно-розыскной службы, робототехнических средств.

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АзербайджанАрменияРоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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