"Мы представляли ООН". История одного из первых советских миротворцев

47 лет назад 36 советских офицеров в Каире торжественно получили голубые береты военных наблюдателей ООН. С этого дня началось участие нашей страны в международных миротворческих миссиях. Одним из тех офицеров был Анатолий Иванович Исаенко, который три года провел на Синае и еще два — на Голанских высотах. Ветеран рассказал, как он стал военным наблюдателем, как проходила его служба на Ближнем Востоке и чем занимаются миротворцы. Первая миссия СССР Все началось в октябре 73-го года, когда разразилась 4-я арабо-израильская война, также известная как "Война судного дня". Египтяне успешно вели наступление на Синайском полуострове, их поддерживали сирийцы. Однако через несколько дней израильтянам удалось переломить ситуацию. Они выбили сирийцев с Голанских высот, форсировали Суэцкий канал, дойдя на севере до Исмаилии, а на юге окружили город Суэц.

Анатолий Иванович Исаенко Подполковник в отставке. Ветеран миротворческих операций ООН с 1973 года. Родился в 1940 году в Донбассе. Срочную службу проходил в авиационной дивизии (1959–1962), в городе Карши, Узбекская ССР. Окончил Военный институт иностранных языков (ВИИЯ) в 1968 году, владеет английским и итальянским языками. В 1966 году работал военным переводчиком английского языка в Ираке. После окончания ВИИЯ в 1968 году был направлен в Египет, где до 1971 года проходил службу в войсках ПВО. За участие в боевых действиях в зоне Суэцкого канала в 1970 году награжден медалью "За боевые заслуги". В ноябре 1973 года включен в первую группу советских военных наблюдателей ООН. В Органе ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия в Палестине (ОНВУП) прослужил пять лет. Служил при создании Чрезвычайных сил ООН в 1973 году и при их ликвидации в 1980 году. Прошел по миротворческим дорогам Палестины. Был одним из первых российских миротворцев. Каир, Дамаск, Бейрут, Иерусалим, Синайский полуостров, Голанские высоты — этапы его миротворческого пути. Анатолий Исаенко был преподавателем военного перевода на военной кафедре педагогического института в Москве (1977–1978). Военную службу закончил в Воентехиниздате. Автор около 100 статей и очерков на миротворческую тематику. Активный общественный деятель.

Продолжение

В конце октября Совет Безопасности ООН созвал экстренное заседание и принял решение о создании вторых чрезвычайных сил ООН в зоне Суэцкого канала (на Синае). Международное сообщество пыталось остановить конфликт и развести израильских и арабских военных. В районе Суэцкого канала и на Голанских высотах уже служили миротворцы из 16 стран. Однако в новой миссии впервые участвовали специалисты из СССР. На этом настояла наша дипломатия, которая принимала активное участие в урегулировании конфликта. Шведов в этой миссии было наибольшее количество — 36, поэтому и Москва для паритета потребовала направить в регион столько же советских военных. Так 18 наблюдателей из СССР и заступили на вахту в районе Суэцкого канала, а еще 18 — на Голанских высотах.

Описание Анатолий Исаенко (справа) в зоне Суэцкого канала, 1974 год © Личный архив Анатолия Исаенко

Это стало большим дипломатическим успехом Советского Союза. До этого наши специалисты никогда не участвовали в таких миссиях. Сначала их не допускали к операциям, потом Москва сама отказывалась по разным причинам. Любой стране полезно иметь специалистов в миротворческих миссиях. Это нужно и для понимания обстановки, и для приобретения опыта, и демонстрации техники. Например, тот же Сингапур снабжает многие миссии электронным оборудованием, как и Израиль. Первые современные миротворцы появились в зоне военного конфликта в 1948 году в Палестине (Орган ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия — ОНВУП). С тех пор ООН провела 71 миротворческую операцию, 13 из них все еще действующие, наши миротворцы участвовали в 40 миссиях. В 1956 году миротворцы начали носить свой главный опознавательный знак — голубые каски и береты (цвета флага ООН), чтобы отличаться от других участников конфликта. Прибытие на Ближний Восток В 1973 году я был капитаном и служил в Военном институте иностранных языков (ВИИЯ) в Москве. До этого год находился в Ираке и три года в Египте. Большинство наших военных наблюдателей, как и я, в разной степени владели арабским языком. Поэтому нас и выбрали для участия в ближневосточной миссии. Ехать никого не заставляли, все отправились добровольно. Я эту командировку расценивал как задание Родины. Мы даже финансовую сторону не обсуждали, главное было выполнить приказ. Большинство специалистов ехали из Москвы, было много людей из Одессы, несколько из Петербурга.

Описание Анатолий Исаенко (в центре). Каир, 1974 год © Личный архив Анатолия Исаенко

Всех собрали в Каире. Туда из Иерусалима прибыл австралийский офицер по административным вопросам, оформил документы, выдал суточные, специалист по транспорту проверил наши навыки вождения. Вновь прибывших миротворцев часто экзаменуют прямо на местах, проверяют на соответствие. За строгую аттестацию сейчас в основном выступают американцы. Были случаи, когда целую роту отсылали обратно домой, просто потому что они не отвечали требованиям. Для нас многое тогда было в новинку. К примеру, в штабе спрашивали про то, какой у нас годовой оклад в долларах. Мы лишь пожали плечами. Офицер подсказал минимальную сумму. За увечье или смерть наблюдателям полагалась компенсация в размере $20 тыс. Сейчас это около $100 тыс. Хотя, как потом выяснилось, деньги платили не напрямую военному, а его стране. Еще был вопрос про наши банковские счета. Откуда они могли у нас взяться? Все советские военные написали адрес войсковой части ГУ 90388. Нам выдавали суточные, но наше правительство распоряжалось этими деньгами по-своему. Мы сдавали валюту в советский банк, получали валютный оклад по ставке советника командира батальона. Как проходила служба Большинство наших наблюдателей уже участвовали в боевых действиях, многие до этого служили за границей, к примеру, мой товарищ служил в Алжире, летал переводчиком на президентском самолете, побывал в 16 странах. Поэтому культурная среда ближневосточных стран нам была хорошо известна. Когда все формальные процедуры завершились, нам назначили старшего, который вводил нас в курс дела, помогал найти жилье, сориентироваться на местности. Мы посещали инструктаж по опознаванию боевой техники, изучали радиообмены, знакомились с местными военными и ездили по наблюдательным постам на линии соприкосновения. Независимо от страны происхождения миротворцы в первую очередь представляют ООН и международное сообщество. К примеру, поступая на службу, я даже подписывал бумагу о том, что выполняю только приказы Всемирной организации, а не приказы моего правительства. Первые три моих поста располагались на Синае, в палатках на западном берегу Суэцкого канала. Только потом там развернули фургон, где были холодильник и газовая плита. В общем, полевые условия. К каждому посту прикрепляли старшего военного наблюдателя с опытом. Мой оказался французом, он все нам и рассказывал. Дни проходили так: в семь утра подъем, связь с контрольным центром. Потом готовили завтрак, брали что-то из еды в дорогу. Позже отправлялись на патрулирование — 5 км в одну сторону, столько же в другую. Патрулировали вдоль песчаного вала, за которым с одной стороны находились израильские войска, с другой — египетские.

Описание Советские офицеры на занятиях по радиообмену в штабе миссии, 1973 год © Личный архив Анатолия Исаенко

Если замечали перестрелку, то докладывали в контрольный центр. Спали на раскладушках, голубой шарф ооновцев не снимали даже во время сна. Иностранные коллеги говорили, что это наш оберег. Местные относились к нам хорошо и в Египте, и в Сирии. Вообще большинство охваченных войной стран рады появлению миротворцев. Правительства, как правило, сотрудничают с наблюдателями и помогают им. Опасность чаще исходит от разных вооруженных формирований и террористов, вот от них можно ожидать что угодно. Риск на такой службе всегда есть, но мы придерживались строгих инструкций — патрулирование только по определенным дорогам и проверенным маршрутам. Были случаи, когда миротворцы подрывались на минах, но, к счастью, с нашими такого не случилось. Лишь однажды на юге Синая, когда миротворцы возвращались в свой батальон, их автомобиль столкнулся со встречным грузовиком. Тогда один из советских наблюдателей получил серьезную травму, пришлось отправлять его в госпиталь. Миссии бывают разные — одно дело служить на Кипре, где миротворцы патрулируют даже на велосипедах, а другое — в Западной Сахаре, где одна разделительная линия 2 тыс. км, и ее всю нужно держать под контролем. Несмотря на то что миротворцы вооружены, применять оружие они могут только для самозащиты или защиты гражданских. В этом их главное отличие от обычных воинских подразделений. "Я словно до сих пор на Синае" Моя служба на Синае продлилась три года, хотя обычно наблюдателей меняют каждые два года. Но тогда были какие-то проблемы с кадрами, и пришлось задержаться. Потом еще два года несли вахту на Голанских высотах. Свою основную задачу наша миссия выполнила. После резолюции ООН боевые действия на Синае остановились. Позже было два разъединения, израильские войска покинули западный берег Суэцкого канала, а в 1975 году образовалась буферная зона. С 1975 по 1979 год действовала еще одна буферная зона с линиями ограничения и четко оговоренным числом военных и техники у обеих сторон. Наблюдатели ООН до сих пор остаются на Голанских высотах. Позже там развернули штатные миротворческие силы по разъединению. Каждые полгода мандат миссии ООН на Голанах продлевается. Когда я закончил службу, у меня набралось 96 дней отпуска. После этого я оказался в распоряжении главного управления кадров, и меня назначили в Воентехиниздат, где мы выпускали военно-техническую литературу на иностранных языках.

Описание Анатолий Исаенко © Личный архив Анатолия Исаенко