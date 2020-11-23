Миротворцы РФ сопроводили еще около 1 300 беженцев в Степанакерт

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Российские миротворцы сопроводили в понедельник очередную колонну автобусов с беженцами в Нагорный Карабах с территории Армении, доставив в Карабах около 1 300 человек. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны России.

"32 автобуса проследовали из Еревана на главную площадь Степанакерта, доставив в Нагорный Карабах около 1 300 человек. Движение колонны осуществлялось в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции. Безопасность продвижения автобусов через линию соприкосновения для возвращения мирных граждан в свои дома в Степанакерте обеспечили российские военнослужащие", - сообщили в российском военном ведомстве.

Ранее в понедельник официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что свыше 2,3 тыс. беженцев вернулись за сутки из Армении в свои дома в Нагорном Карабахе. В воскресенье Минобороны России сообщило о возвращении в Степанакерт 1,4 тыс. человек, в субботу - 1,1 тыс. человек. Всего с 14 ноября в места прежнего проживания при содействии российских миротворцев вернулось уже более 11 тыс. жителей Нагорного Карабаха.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе размещаются российские миротворцы.

По данным Минобороны РФ, основу контингента составили подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа. Российские наблюдательные посты выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. Командование миротворческой операцией располагается в Степанакерте. Ведется круглосуточный мониторинг обстановки.