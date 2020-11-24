При содействии российских миротворцев в Карабах за сутки вернулись 1 895 беженцев

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Более 1 800 беженцев вернулись в Нагорной Карабах за последние сутки. Об этом на брифинге сообщил во вторник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Российскими миротворцами обеспечивается безопасное возвращение беженцев. За сутки в Нагорный Карабах с территории Армении вернулись 1 895 беженцев, ранее покинувших свои дома в Нагорном Карабахе из-за боевых действий. В места прежнего проживания при содействии российских миротворцев вернулись уже более 13 тыс. жителей Нагорного Карабаха", - сообщил Конашенков.

По его словам, режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения. Кроме того, при координации миротворческих сил РФ и Международного комитета Красного Креста продолжаются поиск и обмен телами погибших.

"Для выполнения этой задачи по инициативе командования российского миротворческого контингента созданы совместные группы, в составе представителей российских миротворческих сил, Вооруженных сил Азербайджана, МЧС Нагорного Карабаха и Международного комитета Красного Креста", - уточнил Конашенков.

По его словам, все обнаруженные в результате работы совместных групп тела погибших передаются сторонам для захоронения.

Разминирование территории

Российские миротворцы во время разминирования и очистки местности в Степанакерте обнаружили пять взрывоопасных предметов, сообщил Конашенков. По его словам, Центр гуманитарного разминирования российских миротворцев провел разминирование и очистку местности от взрывоопасных предметов на площади один гектар.

"Обнаружено пять взрывоопасных предметов, которые вывезены на специально оборудованный полигон и уничтожены", - отметил Конашенков, уточнив, что всего в ходе миротворческой операции в Нагорном Карабахе обнаружено и обезврежено 57 взрывоопасных предметов.

Представитель российского военного ведомства отметил, что инженерно-технические подразделения миротворческих сил оказывают помощь в расчистке дорог и восстановлении объектов социальной инфраструктуры в Степанакерте. "Патрули российских миротворцев обеспечивают безопасную доставку продуктов питания и питьевой воды в удаленные районы Нагорного Карабаха", - добавил он.

Миротворческая операция РФ

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе размещаются российские миротворцы.

По данным Минобороны РФ, основу контингента составили подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа. Российские наблюдательные посты выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. Командование миротворческой операцией располагается в Степанакерте. Ведется круглосуточный мониторинг обстановки.