Доставленную в Карабах гуманитарную помощь МЧС направят в Шушу и Степанакерт

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Гуманитарная помощь со строительными материалами для восстановления домов и социальных объектов в Нагорном Карабахе, доставленная второй колонной МЧС России во вторник, будет направлена в города Шушу и Степанакерт. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"В качестве гуманитарной помощи на 30 большегрузных машинах доставлено 300 тонн груза. Груз разделен на две части: одна часть направлена в город Шушу, другая - в Степанакерт", - сказали в пресс-службе.

21 ноября первая колонна МЧС на пяти автомобилях доставила в Степанакерт 45 тонн стройматериалов. Всего было задействовано 35 единиц техники и около 40 человек личного состава. Ранее во вторник в Степанакерт прибыла вторая колонна с гуманитарным грузом. По словам замничальника Донского спасательного центра МЧС РФ Сергея Головача, автомобили преодолели 1 700 км пути. Сложность была в длительности перехода, перевалах, подъемах и спусках. В пути было три ночевки. Досмотр на границе прошел в штатном режиме, по времени это заняло около шести часов, отметил он.

27 сентября в Нагорном Карабахе обострилась ситуация, на спорной территории начались активные бои. 9 ноября лидеры РФ, Азербайджана и Армении подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документом предусмотрено размещение в регионе российских миротворцев. 13 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о создании межведомственного центра гуманитарного реагирования для Нагорного Карабаха. В его состав вошли представители МЧС, МИД и ФСБ, представители других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти. Решение организационных вопросов возложено на Минобороны.