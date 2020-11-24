Более 2 тыс. беженцев вернулись в Карабах за сутки при содействии российских миротворцев

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Российские миротворцы во вторник сопроводили 30 автобусов с 1 250 беженцами из Еревана в Степанакерт, всего за сутки в места прежнего проживания вернулись более 2 000 человек. Об этом во вторник сообщили в Минобороны РФ.

"24 ноября 2020 года российские миротворцы сопроводили очередную колонну автобусов с беженцами в Нагорный Карабах с территории Республики Армения. 30 автобусов проследовали из Еревана на главную площадь Степанакерта, доставив в Нагорный Карабах 1 250 человек в составе колонны", - говорится в сообщении. В военном ведомстве уточнили, что "всего за сутки в места прежнего проживания вернулись 2 060 человек".

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно договоренности, в регионе размещены российские миротворцы.

Основу миротворческого контингента составляют подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.