Корвет "Алдар Цыденжапов" в Приморье впервые выполнил пуск ракеты комплекса "Уран"

ВЛАДИВОСТОК, 25 ноября. /ТАСС/. Новейший корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" в среду впервые выполнил пуск крылатой ракеты комплекса "Уран" по морской цели в заливе Петра Великого в Приморье. Об этом сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).

"Крылатая ракета в установленное время успешно поразила надводную мишень на удалении около 40 км от боевого корабля. Для обеспечения испытательной стрельбы было привлечено до 10 кораблей и судов, а также самолеты морской авиации Тихоокеанского флота, которые обеспечивали безопасность района и контроль результатов выполнения боевого упражнения", - сообщила пресс-служба.

Пуск был произведен в рамках программы заводских ходовых и государственных испытаний. Во вторник вечером корвет провел в Японском море комплекс артиллерийских стрельб, в ходе которых вел огонь по морскому корабельному щиту из 100-миллиметровой универсальной корабельной артустановки А-190.

Корвет проекта 20380 "Алдар Цыденжапов" был заложен на Амурском судостроительном заводе 22 июля 2015 года. В июне 2020 года в транспортном доке "Зея" он был доставлен во Владивосток для проведения заводских ходовых и государственных испытаний. До конца 2020 года планируется принятие корвета "Алдар Цыденжапов" в состав сил Тихоокеанского флота.