Минобороны получило последние три истребителя Су-35С из 50 в рамках пятилетнего контракта

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Министерство обороны РФ получило последние три многоцелевых истребителя Су-35С в рамках пятилетнего контракта на 50 таких самолетов. Об этом сообщили в среду в военном ведомстве.

"Специалистами 485-го военного представительства Минобороны России приняты три многоцелевых истребителя Су-35С поколения "4++". Самолеты передислоцированы с Комсомольского-на-Амуре завода на аэродромы постоянного базирования Воздушно-космических сил России", - сказали в министерстве.

В военном ведомстве уточнили, что эта поставка завершает пятилетний контракт, в рамках которого до конца 2020 года на боевое дежурство в строевые полки ВКС РФ должны быть поставлены 50 самолетов Су-35С.

По данным министерства, два истребителя Су-35С поступят в центр подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны РФ в Липецке. "Еще один Су-35С останется в Комсомольске-на-Амуре в 23-м истребительном авиационном Таллинском полку", - добавили в военном ведомстве.

Су-35С - многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения "4++", приближающийся по своим характеристикам к самолетам 5-го поколения. Самолет предназначен для поражения воздушных, наземных и надводных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительном удалении от аэродрома базирования. Этот авиационный комплекс отличает высокая маневренность, наличие широкой номенклатуры вооружения, интеллектуальная поддержка экипажа.