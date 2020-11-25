Более 11 тыс. беженцев вернулись в Карабах благодаря российским миротворцам

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Российские миротворцы с 14 ноября обеспечили возвращение домой более 11 тыс. жителей Нагорного Карабаха, сообщили в среду в Минобороны РФ.

"Российские миротворцы обеспечивают безопасность движения гражданского автотранспорта по Лачинскому коридору в Нагорном Карабахе. <...> С 14 ноября российскими миротворцами обеспечено безопасное возвращение в места прежнего проживания более одиннадцати тысяч жителей Нагорного Карабаха", - говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны отметили, что миротворцы помогают местным властям в восстановлении мирной жизни: инженерные подразделения миротворческих сил помогают восстанавливать дорожное движение, электро-, водо- и теплоснабжение социальных объектов и жилых домов, а патрули российских миротворцев сопровождают автотранспорт, который возит продукты и предметы первой необходимости в удаленные населенные пункты.

Российские миротворцы находятся в зоне нагорнокарабахского конфликта в соответствии с договоренностями, зафиксированными 9 ноября в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна о полном прекращении огня в Карабахе.

Основу миротворческого контингента составляют подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. Российские наблюдательные посты выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. Командование миротворческой операцией располагается в Степанакерте.