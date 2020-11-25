Началась передача Кельбаджарского района азербайджанской стороне

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Российские миротворцы контролируют процесс передачи Кельбаджарского района Нагорного Карабаха азербайджанской стороне, которая началась сегодня в 00:00. Об этом сообщил в среду журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"С 00:00 25 ноября в соответствии с трехсторонним заявлением президента Российской Федерации, президента Республики Азербайджан и премьер-министра Республики Армения под контролем российских миротворческих сил началась передача Кельбаджарского района Нагорного Карабаха азербайджанской стороне", - сказал он.

Конашенков отметил, что российская миротворческая миссия находится в тесном контакте с местными администрациями для предотвращения возможных инцидентов. Также по прямым каналам связи осуществляется непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.

Генерал сообщил, что свыше 2 тыс. беженцев вернулись за сутки из Армении в свои дома в Нагорном Карабахе.

"За сутки при содействии российских миротворцев в Нагорный Карабах с территории Армении вернулись более 2 тыс. беженцев", - отметил Конашенков.

По словам генерала, всего с 14 ноября в места прежнего проживания при содействии российских миротворцев вернулось уже более 15 тыс. жителей Нагорного Карабаха.

Кроме того, по словам Конашенкова, организована безопасная доставка в Степанакерт более 300 тонн строительных материалов. Они будут использованы при восстановлении объектов социальной инфраструктуры и жилых домов российскими миротворцами.

Также специалисты Центра гуманитарного разминирования очистили от взрывоопасных предметов 1 гектар и 1,5 км дорог. "Всего в ходе разминирования обнаружено 57 взрывоопасных предметов, которые вывезены на специально оборудованный полигон и уничтожены", - пояснил официальный представитель военного ведомства.

В среду в Нагорный Карабах вылетели военные медики Восточного военного округа. Они будут оказывать медпомощь российским миротворцам и местным жителям. "Передовая группа МОСН (медицинский отряд специального назначения - прим. ТАСС) в составе 37 специалистов с техникой для оказания неотложной медицинской помощи прибыла на территорию Армении и направляется в Степанакерт", - подчеркнул Конашенков.

Российские миротворцы в Карабахе

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе размещаются российские миротворцы.

По данным Минобороны РФ, основу контингента составили подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа. Российские наблюдательные посты выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. Командование миротворческой операцией располагается в Степанакерте. Ведется круглосуточный мониторинг обстановки.