Кельбаджарский район передали Азербайджану под контролем российских миротворцев

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Кельбаджарский район передан азербайджанской стороне. Об этом сообщил представитель миротворческого контингента ВС РФ полковник Семен Дегтярев.

Мировые СМИ о соглашении по Нагорному Карабаху

"Дипломатический успех России". Мировые СМИ о соглашении по Нагорному Карабаху

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"Сегодня Кельбаджарский район официально передан азербайджанской стороне в соответствии с трехсторонними соглашениями глав государств", - отметил Дегтярев.

В Минобороны России сообщили журналистам, что процесс передачи проконтролировали российские миротворцы. "Военнослужащие российского миротворческого контингента при выполнении условий трехстороннего соглашения в ходе передачи Кельбаджарского района обеспечили безопасность гражданского населения и организованную передачу района", - отметили в военном ведомстве.

Передача контроля над районом под наблюдением российских миротворцев, добавили в Минобороны, началась с 00:00 25 ноября в соответствии с трехсторонним заявлением президента РФ Владимира Путина, главы Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

9 ноября три лидера подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как сообщил Владимир Путин, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе размещаются российские миротворцы.

По данным Минобороны РФ, основу контингента составили подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа. Российские наблюдательные посты выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. Командование миротворческой операцией располагается в Степанакерте. Ведется круглосуточный мониторинг обстановки.