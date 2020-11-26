Фрегат "Адмирал Горшков" провел испытательный пуск ракеты "Циркон" в Белом море

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" выполнил испытательную стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон" из Белого моря по мишени в Баренцевом море. Об этом сообщили в четверг журналистам в Минобороны РФ.
"Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" выполнил очередную стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон" из акватории Белого моря по сложной мишенной позиции, находящейся в акватории Баренцева моря", - сказали в ведомстве.
В Минобороны уточнили, что "ракетная стрельба проводилась в рамках испытаний новых видов вооружения".
Скорость полета гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" во время очередных испытаний превысила 8 Махов. Цель была успешно поражена. "По данным объективного контроля, гиперзвуковая противокорабельная ракета "Циркон" успешно поразила морскую цель на расстоянии 450 км", - отметили в военном ведомстве.