"Где мы — там победа!" Какие задачи решают "морские солдаты" российской армии

Ежегодно 27 ноября в России отмечается День морской пехоты. Он был установлен приказом главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) РФ 19 декабря 1995 года. Современная морская пехота — род береговых войск ВМФ России, предназначенный для ведения боевых действий в составе морских десантов, а также для обороны военно-морских баз, важных участков побережья и береговых объектов. Их девиз: "Там, где мы, — там победа!"
По данным открытых источников, общая численность морпехов в настоящее время превышает 12,5 тыс. человек; отдельные бригады развернуты на всех флотах:
- Балтийском (336-я гвардейская Белостокская бригада, город Балтийск);
- Тихоокеанском (155-я бригада во Владивостоке и 40-я Краснодарско-Харбинская на Камчатке);
- Черноморском (810-я бригада в Севастополе);
- Северном (61-я Киркенесская бригада, дислоцированная в поселке Спутник, а также ряд отдельных подразделений в Мурманской и Архангельской областях);
- батальоны 177-го полка входят в состав Каспийской флотилии (дислоцируются в Каспийске и Астрахани).
Формирования морской пехоты также входят в группировки войск, развернутые с 2015 года в Арктике — на архипелагах Новая Земля, Новосибирские острова, на острове Врангеля и мысе Шмидта.
На вооружении стоит плавающая боевая техника, переносные противотанковые и зенитные комплексы, автоматическое стрелковое оружие. В 2019 году все соединения морской пехоты были оснащены новыми плавающими бронетранспортерами БТР-82А (пришли на смену устаревшим БТР-80, стоявшим на вооружении более 30 лет), также войска получили более 100 единиц военной и специальной техники.
Отличается от предыдущей машины — БТР-80 — повышенной живучестью. БТР-82А оснащен новой радиостанцией, системой топографического ориентирования ТРОНА-1 с автономным и спутниковым каналами получения навигационной информации и комбинированным прибором наблюдения командира. Огневая мощь повышена за счет установки унифицированного боевого модуля с электроприводами и двухплоскостным стабилизатором вооружения.
Ведется пополнение частей морской пехоты беспилотными летательными аппаратами с возможностью вести разведку на дальности до 150 км, новыми парашютными системами, аппаратурой связи и управления. Ожидается, что в рамках реформы в состав всех бригад морской пехоты будут включены отдельные танковые батальоны.
Ведется обновление корабельного состава, который используется для транспортировки и высадки морских пехотинцев. В 2018 году в состав Северного флота был принят большой десантный корабль (БДК) "Иван Грен" проекта 11711, передача флоту второго корабля серии, носящего название "Петр Моргунов", ожидается в конце этого года.
Кроме этого, 20 июля 2020-го на судостроительном заводе "Залив" в Керчи было заложено два новейших универсальных десантных корабля проекта 23900 — "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко". Пополняется флот и высокоскоростными десантными катерами типа БК-16 и патрульными проекта 03160 "Раптор".
С моря на сушу и с воздуха на берег
По данным заместителя командующего ВМФ России по береговым войскам генерал-лейтенанта Виктора Астапова, в 2019-м военнослужащие подразделений морской пехоты приняли участие более чем в 20 боевых службах на борту кораблей в различных районах Мирового океана; в рамках боевой подготовки было совершено порядка 15 тыс. прыжков с парашютом.
"Морская пехота по способам высадки универсальна. Характер действий подразделений при действиях в воздушно-морских десантах обусловливает их подготовку для применения в трех средах: на суше, на воде и в воздухе, — рассказал в интервью газете "Красная звезда" Виктор Астапов. — Например, в 2020 году прыжки с парашютом выполнялись с вертолетов, самолетов морской военно-транспортной авиации — с оружием и экипировкой. Отрабатывались прыжки ночью, на воду, на ограниченную площадку как одиночно, так и в составе подразделений: десантно-штурмовые и разведывательные подразделения во время учений выполняли задачи, десантируясь различными способами".
По итогам 2020 года отмечается значительное увеличение количества занятий по морской десантной подготовке, морпехи отрабатывали высадку на необорудованное морское побережье, в районы портов, в том числе вдоль акватории Северного морского пути.
В международном конкурсе подразделений морской пехоты "Морской десант", который с 2016 года проводится в рамках Армейских международных игр, команда ВМФ России заняла первое место.
Сегодня подготовка специалистов-морпехов проводится на факультетах морской пехоты в Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище (там готовят командиров взводов) и Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище им. генерала армии В.Ф. Маргелова (готовят кадры для службы в десантно-штурмовых батальонах и разведывательных подразделениях).
Кроме того, подразделения морпехов проходят обучение в центре подготовки морской пехоты, который структурно входит в 907-й Объединенный учебный центр ВМФ России в Ленинградской области. Ежегодно там готовят более 750 человек из всех соединений и частей морской пехоты флотов — более 40 групп различного предназначения. В 2020 году учебный центр подготовил около 600 морпехов для выполнения задач в составе групп антитеррора на борту кораблей и судов ВМФ РФ.
Из истории "морских солдат"
Создание российской регулярной морской пехоты было связано с борьбой России за выход к Азовскому и Балтийскому морям в конце XVII — начале XVIII века. Однако еще ранее — во второй половине XVI века — в составе экипажей кораблей флотилии, созданной по приказу Ивана Грозного, формировались специальные команды стрельцов, которых можно считать прообразом морских пехотинцев.
27 ноября (16 ноября по старому стилю) 1705 года царь Петр I издал указ о формировании первого полка "морских солдат", предназначенного для службы в абордажно-десантных командах боевых кораблей. Первый такой полк численностью 1 тыс. 200 солдат был сформирован адмиралом Федором Головиным в городе Гродно (ныне Белоруссия).
В качестве отдельных флотских подразделений полки морской пехоты существовали до начала XIX века. После этого они были переданы в состав сухопутных войск, а выполнение десантных операций было возложено на матросов. Специальные пехотные соединения на флоте были воссозданы после Русско-японской войны (1904–1905).
В 1916 году на их основе были сформированы две морские пехотные дивизии на Балтийском и Черноморском флотах. В Гражданскую войну в Рабоче-крестьянской Красной армии воевали различные отряды моряков, а в 1920–1921 годах участие в боях с частями Русской армии генерала Петра Врангеля в Донбассе принимала 1-я морская экспедиционная стрелковая дивизия. После окончания Гражданской войны все сухопутные части флота, за исключением караульных полков, были расформированы.
17 июля 1939 года была создана 1-я отдельная специальная стрелковая бригада Балтфлота, которая затем была переименована в 1-ю особую бригаду морской пехоты. В 1940 году были сформированы отдельные роты морпехов в Дунайской и Пинской речных флотилиях.
После начала Великой Отечественной войны, в октябре 1941 года, были сформированы новые морские стрелковые бригады (в них направляли призванных из запаса моряков). В годы войны на фронтах действовали десять дивизий и бригад, десять полков и 34 батальона морской пехоты общей численностью более 120 тыс. человек. Многие части морской пехоты за проявленную доблесть получили почетные наименования гвардейских. 122 человека стали Героями Советского Союза.
После окончания войны соединения морской пехоты были расформированы. Вплоть до 1960-х годов советское военное руководство не видело потребности в специальных войсках, которые можно было бы перебрасывать морским путем и задействовать в десантных и разведывательно-диверсионных операциях. Однако к середине 60-х существование соединений и частей морской пехоты в составе ВМФ было признано целесообразным. Так, в 1963-м был сформирован отдельный полк морской пехоты на Балтийском флоте, затем подразделения появились и на других флотах. С 1967 года советские морпехи защищали стратегические интересы страны в ряде локальных военных конфликтов за рубежом (Египет, Ангола, Йемен, Эфиопия, Сейшельские острова и другие).
В настоящее время подразделения морской пехоты России выполняют специальные задачи в рамках операции Вооруженных сил РФ в Сирии. Так, в 2015-м они охраняли сирийский аэродром Хмеймим, где базируется авиагруппа Воздушно-космических сил России.
24 ноября 2015 года в сирийской провинции Латакия в ходе поисково-спасательной операции при обстреле боевиками вертолета ВКС России на его борту погиб морской пехотинец — матрос Александр Позынич (посмертно награжден орденом Мужества). 30 сентября 2017 года скончался от ранений, полученных во время выполнения служебного задания в сирийской провинции Хама, командир 61-й отдельной Киркенесской бригады морской пехоты полковник Валерий Федянин (посмертно награжден орденом Мужества).
По словам генерал-лейтенанта Виктора Астапова, в настоящее время активно внедряется и применяется полученный опыт боевых действий против террористов на территории Сирии, опыт межвидовых и межфлотских учений, крупномасштабных мероприятий боевой подготовки в масштабе всех Вооруженных сил. Морская пехота ВМФ России сегодня выполняет задачи во всех районах Мирового океана.
Роман Азанов
Материал подготовлен по данным "ТАСС-Досье"