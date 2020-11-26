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Минобороны показало момент пуска гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон"

Ракета успешно поразила морскую цель на расстоянии 450 км
© Минобороны России/ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Минобороны России показало испытания гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" из акватории Белого моря по сложной мишенной позиции в Баренцевом море.

На видео, предоставленном военным ведомством, виден момент пуска ракеты с головного фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков". Испытания проводились в ночное время.

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Как сообщили в Минобороны, "Циркон" успешно поразил морскую цель на расстоянии 450 км. Скорость полета ракеты составила более 8 Махов.

Впервые стрельба гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" была выполнена в начале октября. Тогда корабль запустил ракету из Белого моря, она поразила морскую мишень в Баренцевом море. Наибольшая скорость "Циркона" составила 8 скоростей звука, высота полета достигла 28 км.

В своем послании Федеральному собранию в феврале 2019 года Путин отмечал, что ракета "Циркон" способна развивать скорость около 9 Махов и сможет поражать как надводные, так и наземные цели на расстоянии более 1 тыс. км.

О планах создать в рамках госпрограммы вооружения на 2011-2020 годы корабельный комплекс "Циркон" с гиперзвуковой ракетой заявил в феврале 2011 года занимавший тогда пост замминистра обороны Владимир Поповкин. Летные испытания ракеты начались в 2015 году.

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