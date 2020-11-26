В Минобороны РФ сообщили, что более 2 тыс. беженцев возвращается ежедневно в Карабах

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Свыше 2 тыс. беженцев возвращаются каждый день из Армении в свои дома в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга в четверг.

"Ежедневно при содействии российских миротворцев более 2 тыс. жителей Нагорного Карабаха, ранее покинувших свои дома из-за ведения боевых действий, возвращаются в места своего прежнего проживания", - отметил Конашенков.

По словам генерала, всего с 14 ноября в места прежнего проживания при содействии российских миротворцев вернулось уже более 17 тыс. жителей Нагорного Карабаха.

Также российские миротворцы оказывают помощь в восстановлении мирной жизни, в том числе гуманитарную. Участники миротворческой операции оказали поддержку в восстановлении объектов гражданской инфраструктуры, теплоснабжения, газопровода в Степанакерте.