Дополнительная группировка российских спасателей прибыла из Еревана в Степанакерт

СТЕПАНАКЕРТ, 26 ноября. /ТАСС/. Дополнительная группировка МЧС РФ прибыла в Степанакерт для оказания помощи местному населению, сообщили ТАСС в четверг в штабе оперативной группы ведомства в Нагорном Карабахе.

"В Нагорный Карабах прибыла сводная группировка МЧС России, состоящая из спасателей Ногинского и Тульского спасцентров и центра "Лидер". Также прибыли представители центрального аппарата МЧС и специалисты Минэнерго", - сказал представитель опергруппы.

Накануне самолет Ил-76 МЧС России с дополнительной группировкой спасателей и техникой для работы в Нагорном Карабахе произвел посадку в Ереване. Они будут располагаться в селе Иванян около Степанакерта, где дислоцирована оперативная группа МЧС РФ. Специалисты ведомства займутся адресной помощью населению Нагорного Карабаха. Группировку МЧС в регионе в дальнейшем планируется увеличить до более 100 человек.

27 сентября в Нагорном Карабахе обострилась ситуация, на спорной территории начались активные бои. 9 ноября лидеры РФ, Азербайджана и Армении подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документом предусмотрено размещение в регионе российских миротворцев. 13 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о создании межведомственного центра гуманитарного реагирования для Нагорного Карабаха. В его состав вошли представители МЧС, МИД и ФСБ, представители других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти. Решение организационных вопросов возложено на Минобороны.