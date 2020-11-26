Более 1 700 беженцев вернулись в Нагорный Карабах за текущие сутки

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Российские миротворцы за текущие сутки сопроводили 1 777 беженцев, возвращающихся в Нагорный Карабах из Армении. Об этом сообщили в четверг журналистам в Минобороны РФ.

"Автобусы проследовали из Еревана на главную площадь Степанакерта, доставив в Нагорный Карабах 1 777 человек. Движение колонны осуществлялось в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции", - сказали в военном ведомстве.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе размещаются российские миротворцы.

По данным Минобороны РФ, основу контингента составили подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа. Российские наблюдательные посты выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. Командование миротворческой операцией располагается в Степанакерте. Ведется круглосуточный мониторинг обстановки.