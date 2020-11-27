Коллегия Минобороны рассмотрит проект гособоронзаказа на 2021 год

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Участники Коллегии Минобороны в ходе заседания под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу рассмотрят в пятницу проект гособоронзаказа на 2021 год. Об этом сообщили журналистам в Минобороны.

"Одной из важных тем станет вопрос формирования проекта государственного оборонного заказа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", - сказали в военном ведомстве.

Кроме того, участники заседания рассмотрят целый ряд вопросов. Будут обсуждаться меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, социальные гарантии личного состава, вопрос трудоустройства жен военнослужащих и обеспечения их детей местами в детских садах. Также будут рассмотрены результаты проведенного эксперимента по формированию соединений ВДВ "нового типа".

Заседание Коллегии Мнобороны РФ пройдет в Москве в Национальном центре управления обороной РФ. Большинство должностных лиц примет участие в ней в режиме видеоконференции.