Российские РЛС за неделю сопроводили 35 самолетов и три беспилотника у границ России

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Российские радиолокационные станции (РЛС) за прошедшую неделю брали на сопровождение 38 летательных аппаратов иностранных государств у границ РФ. Такие данные Минобороны приводит в пятницу газета "Красная звезда".

Согласно опубликованной инфографике, воздушную разведку вдоль границ России вели 35 самолетов-разведчиков и три разведывательных беспилотных летательных аппарата (БПЛА) иностранных государств. Все полеты иностранной авиации проходили под контролем российских РЛС.

По данным газеты, нарушений воздушного пространства РФ допущено не было.

Кроме того, согласно инфографике, в рамках гособоронзаказа были поставлены в войска многофункциональные комплексы с БПЛА "Орлан-10" и комплексы воздушной разведки с БПЛА ближнего действия "Элерон-3".