ВКС в 2021 году продолжат наращивать единую космическую систему

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Наращивание единой космической системы продолжится в 2021 году. Об этом сообщил заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Андрей Юдин в интервью газете "Красная звезда".

"Единая космическая система в этом году прошла все испытания и доказала свою эффективность. В следующем году продолжится ее наращивание", - отметил Юдин.

В августе гендиректор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Игорь Озар сообщил, что единая космическая система "Купол" для контроля пусков баллистических ракет, созданная для Минобороны РФ, доведена до минимального штатного состава.

Российская СПРН состоит из двух эшелонов: космического, включающего на данный момент четыре спутника "Тундра", и наземного, состоящего из сети станций типа "Воронеж", охватывающих своим радиолокационным полем все ракетоопасные направления. Основное назначение системы - в максимально короткие сроки засечь и взять на сопровождение баллистические ракеты, выпущенные по территории РФ или ее союзников.

В июне источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил ТАСС, что спутники "Тундра" оборудованы инфракрасными приборами наблюдения нового поколения, позволяющими с высокой точностью фиксировать запуски ракет на фоне земной поверхности, и способны отслеживать траектории полета баллистических ракет и в автоматическом режиме прогнозировать зоны падения их боевых блоков. Ранее другой источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил ТАСС, что всего в рамках системы "Купол" должны быть задействованы девять новых аппаратов.