Главком ВМФ поздравил пехотинцев с профессиональным праздником

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Дальнейшее развитие морской пехоты и ее оснащение современным вооружением является одним из приоритетов Главного командования ВМФ РФ. Об этом заявил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов в своей поздравительной телеграмме в честь 315-й годовщины создания морской пехоты.

"Сегодня развитие морской пехоты ВМФ России является одним из приоритетных направлений деятельности Главного командования ВМФ. В ближнесрочной перспективе будет вестись дальнейшее активное оснащение морской пехоты новейшими образцами вооружения и военной техники", - отмечается в телеграмме, направленной в адрес морских пехотинцев Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии.

Главком подчеркнул, что морских пехотинцев всегда отличала высокая выучка, профессионализм, мужество и беззаветная преданность родине. Вечной славой они покрыли себя в суровые годы Великой Отечественной войны. Образцы мужества и отваги проявили морские пехотинцы в ходе операций по восстановлению мира и стабильности на территории Северного Кавказа, а также в Сирии в боях против террористов.

"Выражаю вам глубокую признательность за ратный труд. <…> Желаю вам крепкого здоровья, успехов в совершенствовании ратного мастерства, счастья, благополучия, новых высот в службе, труде и учебе, на благо укрепления боевого могущества Военно-Морского Флота России", - заключил адмирал.

27 ноября Военно-морской флот традиционно отмечает День Морской пехоты. Создание полков морской пехоты связано с именем Петра Великого. Чьими стараниями был создан на берегах Балтики морской бастион. Сегодня военнослужащие морской пехоты выполняют широкий спектр задач, в том числе в Сирии.

Подразделения морской пехоты перевооружены на современные бронетранспортеры БТР-82А. Ведется строительство больших десантных кораблей, передаются ВМФ России современные быстроходные десантные катера. В ближайшее время состоится ввод в состав ВМФ большого десантного корабля "Петр Моргунов". В 2019 году началась постройка еще двух БДК проекта 11711 с улучшенными характеристиками.