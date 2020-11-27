Создание новейшей зенитной ракетной системы С-500 завершат в 2021 году

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Работы над новейшей зенитной ракетной системой С-500 будут завершены в 2021 году. Об этом сообщил заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ генерал-лейтенант Андрей Юдин в интервью газете "Красная звезда".

"Стоит отметить, что на 2021 год спланировано завершение создания мобильной системы противовоздушной и противоракетной обороны С-500", - сказал он.

На форуме "Армия-2020" вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил журналистам, что система С-500 уже проходит госиспытания, идут закупки комплектующих для серийного производства.

Ранее замминистра обороны РФ Алексей Криворучко заявил, что начало серийных поставок запланировано на 2025 год.

В западной прессе отмечалось, что на испытаниях новая российская система смогла поразить цель на дальности 481,2 км, что на 80 км дальше, чем у любой существующей системы ПВО.