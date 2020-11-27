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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Электро- и газоснабжение в Степанакерте практически полностью восстановлено

Военные обследовали на наличие взрывоопасных предметов места проведения ремонтно-восстановительных работ

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Электро- и газоснабжение в Степанакерте восстановлено на 95% при содействии российских миротворцев. Об этом в пятницу сообщило Минобороны РФ.

"На сегодняшний день электро- и газоснабжение города восстановлено на 95-97%. Восстановлена работа городской электроподстанции. Военнослужащие Международного противоминного центра Минобороны России обследовали на наличие взрывоопасных предметов места проведения ремонтно-восстановительных работ, в том числе здания двух школ, в которых в ближайшее время возобновится учебный процесс", - говорится в сообщении министерства.

Ранее в Степанакерте была восстановлена работа общественного транспорта и налажено дорожное движение.

"Инженерно-технические подразделения российского контингента миротворческих сил продолжают оказывать помощь местной администрации в расчистке дорог общего пользования и восстановлении объектов социальной инфраструктуры в городе Степанакерте", - добавили в ведомстве.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе размещаются российские миротворцы.

По данным Минобороны РФ, основу контингента составили подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа. Российские наблюдательные посты выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. Командование миротворческой операцией располагается в Степанакерте. Ведется круглосуточный мониторинг обстановки.

Теги
АзербайджанАрменияРоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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