Более 400 тыс. российских военных будут привиты от коронавируса

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Более 400 тыс. военнослужащих в РФ будут привиты от коронавируса. Об этом в пятницу сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

"В соответствии с поручением президента, началась вакцинация личного состава вооруженных сил против новой коронавирусной инфекции. Всего планируется вакцинировать более 400 тысяч военнослужащих", - сказал он на заседании коллегии военного ведомства.

Шойгу отметил, что сейчас привиты более 2,5 тысячи военнослужащих. До конца года число вакцинированных возрастет до 80 тысяч человек.

Министр также рассказал о проводимых военными исследованиях по использованию для лечения коронавирусной инфекции плазмы вакцинированных военнослужащих с высоким титром антител. "Применение методики уже показало эффективность при тяжелых формах заболевания. На текущий момент в исследованиях задействовано более 500 вакцинированных военнослужащих", - отметил Шойгу.

Снижение заболеваемости

"Санитарно-эпидемиологическая ситуация в вооруженных силах полностью контролируется. За последние две недели сформировалась устойчивая тенденция к снижению числа инфицированных военнослужащих по отношению к количеству выздоровевших", - сказал Шойгу.

Министр пояснил, что для борьбы с COVID-19 в военных госпиталях развернуто более 8 тысяч койко-мест, причем половина из них используются в интересах гражданского населения. Для ранней диагностики заболевания военнослужащие проходят компьютерную томографию. Круглосуточно работают 59 томографов, ежедневно выполняется около 2 тысяч исследований.

По словам Шойгу, в войсках провели уже более 2,5 млн тестов на COVID-19. "На базе военного госпиталя в Североморске заканчивается строительство 17-го многофункционального медицинского центра. В интересах гражданского здравоохранения Военно-строительным комплексом построено семь многофункциональных медицинских центров. Строительство еще трех находится на стадии завершения", - рассказал он.

Министр напомнил, что всего с начала пандемии военные строители возвели 24 многопрофильных медицинских центра в 19 субъектах РФ. Строительство еще пяти центров в четырех субъектах продолжается. В двух многопрофильных мобильных госпиталях в Абхазии и Южной Осетии, а также больницах Московской и Курганской областей и Республики Хакасия работают около 2 тысяч медицинских специалистов Минобороны.

"На сегодняшний день медицинскую помощь получили более 11 тысяч гражданских лиц. Сейчас военные медики продолжают работать в девяти регионах страны и шести иностранных государствах", - отметил министр.