За сутки в Нагорном Карабахе обезврежено 168 взрывоопасных предметов

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Российские миротворцы в Нагорном Карабахе обнаружили и уничтожили за сутки 168 взрывоопасных предметов. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России в пятницу.

"За сутки обнаружено 168 взрывоопасных предметов, которые вывезены на специально оборудованный полигон и уничтожены", - отметили в военном ведомстве.

В частности, были разминированы две линии электропередачи и четыре вышки сотовой связи.

Кроме того, российские миротворцы оказывают помощь в восстановлении мирной жизни и обеспечивают возвращение беженцев. "За сутки в Нагорный Карабах с территории Армении вернулись 1 777 человек", - отметили в Минобороны, подчеркнув, что всего с 14 ноября вернулись 18 968 беженцев.

Как уточнили в военном ведомстве, продолжается переброска военных медиков. "Проведена комплексная оценка возможности работы медицинских учреждений Нагорного Карабаха в условиях эпидемического режима по COVID-19", - добавили в ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения.

Российские миротворцы в Карабахе

9 ноября президент РФ Владимир Путин, глава Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как сообщил Владимир Путин, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе размещаются российские миротворцы.

По данным Минобороны РФ, основу контингента составили подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа. Российские наблюдательные посты выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. Командование миротворческой операцией располагается в Степанакерте. Ведется круглосуточный мониторинг обстановки.