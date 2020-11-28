Военнослужащие Центра по примирению передали помощь жителям сирийской провинции Тартус

ДЕЙР-ЭЛЬ-БИШ /Сирия/, 28 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) передали 880 продуктовых наборов жителям поселка Дейр-эль-Биш в провинции Тартус.

"Конечно, за длительное время ведения боевых действий очень многие семьи потеряли своих кормильцев. Очень многие военнослужащие получили травмы различной степени. Инвалидов очень много здесь, в данном населенном пункте. В первую очередь продовольственная помощь оказывается именно им. Мое отношение к местному населению, конечно, очень дружеское. Народ тоже очень любит Россию", - рассказал журналистам начальник отдела ЦПВС Олег Токмаков.

Боевые действия не дошли до Дейр-эль-Биша, однако война затронула почти каждую семью - многие мужчины были ранены или погибли.

"У меня трое детей. Старший сын получил тяжелое ранение на земле. Жить очень трудно, продуктов не хватает, а стоят они очень дорого. Спасибо огромное вам за помощь", - сказала журналистам местная жительница Асма Тарраф.

Всего в ноябре российские военнослужащие ЦПВС провели 34 гуманитарные акции, в ходе которых жителям провинций Латакия, Тартус и Алеппо были розданы продуктовые наборы (мука, сахар, крупа, чай, сгущенное молоко), теплая одежда, обувь и одеяла. Всего было выдано около 120 тонн продовольствия, также роздано порядка 1 500 комплектов теплых вещей.