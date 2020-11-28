В Карабах за сутки вернулись более 2,1 тыс. беженцев

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Свыше 2,1 тыс. беженцев смогли вернуться из Армении в Нагорный Карабах за минувшие сутки при содействии российских миротворцев, сообщили в субботу в Министерстве обороны РФ. Всего с 14 ноября домой вернулись более 21 тыс. человек.

"За сутки в Нагорный Карабах при содействии российских миротворческих сил с территории Армении вернулись 2 115 человек. Всего с 14 ноября 2020 года в места прежнего проживания вернулись уже 21 083 беженца", - говорится в сообщении военного ведомства.

Кроме того, российские миротворцы продолжают разминирование территории Нагорного Карабаха. "За сутки произведена очистка от неразорвавшихся боеприпасов 2,85 км автодорог, 5,9 га местности в г. Степанакерте. Обнаружено и обезврежено 104 взрывоопасных предмета. Всего в ходе разминирования в Нагорном Карабахе очищено 14,67 га территории, 5,5 км дорог, разминировано 81 домостроение, обнаружено и уничтожено 416 взрывоопасных предметов", - уточнили в Минобороны.

На базе фельдшерского пункта в Лусадзоре Аскеранского района российскими военными медиками оказана квалифицированная медицинская помощь 65 местным жителям.

В Минобороны добавили, что с помощью миротворцев возобновлен учебный процесс в степанакертской школе № 2, более 400 учеников вернулись за парты. Еще одну школу готовят к открытию.