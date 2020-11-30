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На двух новых катерах ТОФ, базирующихся на Камчатке подняли флаги

Катера могут выполнять водолазные работы на глубинах до 60 м

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 ноября. /ТАСС/. Флаги поисково-спасательной службы подняли на новейших рейдовых водолазных катерах Тихоокеанского флота (ТОФ), которые будут базироваться на Камчатке. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства в понедельник.

"В Петропавловске-Камчатском состоялась торжественная церемония подъема флагов поисково-спасательной службы на двух современных рейдовых водолазных катерах проекта 23040. Водолазные катера предназначены для выполнения водолазных работ на глубинах до 60 м при волнении моря до 3 баллов и способны проводить поисковые работы при помощи малогабаритного телеуправляемого необитаемого подводного аппарата и буксируемого гидролокатора", - говорится в сообщении.

Среди прочих возможностей новых катеров - тушение пожаров на кораблях и судах, плавучих и береговых объектах высотой до 30 м, обеспечение подачи электропитания на корабль или судно, обесточенное в результате аварии.

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