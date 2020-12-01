На Чукотке разместили истребители МиГ-31БМ морской авиации ТОФ

ВЛАДИВОСТОК, 1 декабря. /ТАСС/. Экипажи истребителей МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) заступили на боевое дежурство на аэродроме Анадырь на Чукотке для усиления авиационной группировки в Арктической зоне РФ, сообщила во вторник пресс-служба флота.

"Для усиления группировки авиации в Арктической зоне экипажи высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации ТОФ заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне на аэродроме Анадырь. В настоящее время авиационное подразделение отрабатывает вопросы взаимодействия с наземными средствами ПВО при выполнении задач по предназначению", - сообщила пресс-служба.

Кроме того, на аэродроме завершились работы по благоустройству помещений, предназначенных для размещения, отдыха и питания экипажей при несении ими круглосуточного боевого дежурства по противовоздушной обороне.