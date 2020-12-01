Первые БМПТ "Терминатор" поступили на испытания в танковую дивизию на Урале

"Партия из восьми БМПТ "Терминатор" поступила на опытную эксплуатацию в гвардейскую танковую дивизию ЦВО. В настоящее время личный состав перевооружаемых мотострелковых подразделений дивизии проходит переподготовку для работы на новой технике", - сказал Лапин.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Первая партия из восьми боевых машин поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" поступила на испытания в танковую дивизию Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированную в Челябинской области. Об этом журналистам сообщил командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин.

В пресс-службе ЦВО уточнили, что применение БМПТ в боевых порядках способно значительно увеличить боевые возможности танков и их живучесть на поле боя. Экипажи "Терминаторов" уже подобраны и сформированы. Представители завода знакомят военнослужащих с боевыми возможностями этих машин, а также их ходовыми характеристиками.

"Терминатор" - многоцелевая высокозащищенная боевая гусеничная машина огневой поддержки, имеющая мощное вооружение, современные приборы управления огнем и высокую маневренность. Способен поражать легкобронированные цели, танки и БМП, совместно с войсковой ПВО вести борьбу с вертолетами и низколетящими малоскоростными самолетами противника.

БМПТ "Терминатор" создана на базе танка Т-90. Она вооружена двумя пушками калибра 30 мм, крупнокалиберным пулеметом, а также противотанковым комплексом "Атака-Т". Экипаж - пять человек. БМПТ была принята на вооружение в апреле 2018 года. В том же году в войска была поставлена первая партия из 10 таких машин.