В Калининградской области в 2021 году появится мотострелковая дивизия

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Мотострелковая дивизия будет сформирована в Калининградской области в 2021 году в составе дислоцированного там 11-го армейского корпуса (АК) береговых и сухопутных войск Балтийского флота. Об этом ТАСС сообщил во вторник источник в силовых структурах региона.

"Предусмотрены организационно-штатные мероприятия, после выполнения которых на Западе России будет сформирована новая мотострелковая дивизия в составе 11-го АК", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в состав нового соединения войдут отдельный мотострелковый полк, отдельный танковый полк, отдельная мотострелковая бригада, ранее непосредственно подчинявшиеся штабу 11-го армейского корпуса. Новая дивизия получит полный комплект частей боевого обеспечения, включая артиллерийский полк.

Согласно принятому в ВС РФ штатному расписанию, в составе мотострелковой дивизии должны быть три мотострелковых полка и один танковый полк - всего 10 мотострелковых батальонов и шесть танковых. Ожидается, что в связи с планируемой реорганизацией число танковых и мотострелковых батальонов в составе 11-го АК вырастет на несколько единиц.

Ранее во вторник в пресс-службе Балтийского флота в связи с началом в ВС РФ нового учебного года сообщили, что "в следующем году на Балтийском флоте будет продолжено формирование еще одного мотострелкового соединения с местом дислокации в Калининградской области".