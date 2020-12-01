Шойгу заявил, что ОДКБ скорректирует план развертывания КСОР с учетом нынешней обстановки

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. ОДКБ планирует изменить план оперативного развертывания Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) с учетом нынешней военно-политической обстановки, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Подробно обсудили военно-политическую обстановку на границах организации, а также предложения по совместному противодействию вызовам и угрозам коллективной безопасности военного характера. Приняли решение о переработке документов плана оперативного развертывания Коллективных сил оперативного реагирования с учетом современных реалий", - сказал Шойгу по итогам заседания Совета министров обороны ОДКБ.

Он уточнил, что они вместе с коллегами определили направления развития военной составляющей в ближайшее время, когда председательствовать в организации будет Таджикистан, а также спланировали развитие сотрудничества на пятилетний период.

Российский министр добавил, что в рамках работы по созданию комплексной системы тылового, медицинского и технического обеспечения применения группировок войск ОДКБ одобрили проект межгосударственного соглашения, которые регламентирует эти вопросы.