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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Минобороны РФ заявило, что российские миротворцы контролируют Лачинский коридор в Карабахе

По словам генерал-майора Игоря Конашенкова, режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Российские миротворцы контролируют Лачинский коридор шириной пять километров, по которому обеспечивается связь Нагорного Карабаха с Арменией, возвращение людей в места их проживания и движение гражданского автотранспорта. Об этом во вторник сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"1 декабря в соответствии с трехсторонним заявлением президента Российской Федерации, президента Республики Азербайджан и премьер-министра Республики Армения под контролем российских миротворческих сил азербайджанской стороне передан Лачинский район Нагорного Карабаха. Российскими миротворцами контролируется Лачинский коридор шириной пять километров. По нему обеспечивается связь Нагорного Карабаха с Арменией, безопасное возвращение людей в места их проживания и движение гражданского автотранспорта", - сказал он.

По словам Конашенкова, режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения.

"При содействии российских миротворческих сил в Нагорный Карабах с территории Армении за сутки вернулись 846 человек. В места прежнего проживания вернулись более 26 тысяч беженцев", - сообщил генерал.

 

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АзербайджанАрменияРоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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