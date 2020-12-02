Летчиков морской авиации в России будут готовить при помощи искусственного интеллекта

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Новейший тренажерный комплекс с элементами искусственного интеллекта открыт в Ейске для подготовки летного состава морской авиации ВМФ России. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что комплекс представляет собой новейшую систему тренажеров для полноценной подготовки летного и инженерно-технического состава истребительной, противолодочной и палубной авиации ВМФ России.

"Для обучения морских летчиков оборудованы шесть специализированных классов, установлены динамические тренажеры вертолетов Ка-27М, Ка-29 и Ка-52К, а также комплексный тренажер многоцелевого истребителя Су-30СМ", - сказали в Минобороны.

По данным военного ведомства, особенностью тренажера Су-30СМ является применение средств искусственного интеллекта для отработки пилотирования и боевого применения самолета в полном диапазоне высот и скоростей.

Как пояснили в министерстве, тренажеры позволяют максимально реалистично отрабатывать весь спектр полетных заданий, включая противолодочные, отрабатывать применение авиационных средств поражения, имитируя любые отказы авиационной техники, погодные и тактические условия.