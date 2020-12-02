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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Российские миротворцы разминировали территорию школы в Степанакерте

Помимо этого, специалистами были обеспечены работы по восстановлению электричества и теплоснабжения, указали в Минобороны РФ

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие российского миротворческого контингента проверили территорию общеобразовательной школы №10 в Степанакерте на наличие взрывоопасных предметов. Об этом в среду сообщили в Минобороны РФ.

"За прошедшие сутки завершено обследование местности, поиск и очистка от взрывоопасных объектов территории общеобразовательной школы №10 г. Степанакерта. Российскими военнослужащими Центра гуманитарного разминирования проведена проверка школы и прилегающей территории на наличие взрывоопасных предметов. Помимо этого, специалистами были обеспечены работы по восстановлению электричества, теплоснабжения, а также безопасной доставки необходимого школьного имущества и материальных средств", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инженерное подразделение разминировало более 34 га местности, около 12 км дорог, проверено более 110 домов и социальных объектов, обнаружено и обезврежено 1 077 взрывоопасных предметов.

Теги
РоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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