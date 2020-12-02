Компания "Сухой" завершила выполнение контракта на поставку Су-34 Минобороны

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Заключительная партия истребителей-бомбардировщиков Су-34 по долгосрочному контракту с Минобороны России изготовлена и прошла испытания. Об этом говорится в сообщении Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), распространенном в среду.

"Компания "Сухой" (в составе ПАО "ОАК" госкорпорации "Ростех") завершила выполнение очередного долгосрочного контракта на поставку партии истребителей-бомбардировщиков Су-34 Министерству обороны России", - говорится в сообщении.

В ОАК отметили, что на Новосибирском авиационном заводе им. В. П. Чкалова (филиал ПАО "Компания "Сухой") "изготовлена и прошла испытания финальная машина завершающей партии".

Как напомнил генеральный директор ОАК, гендиректор компании "Сухой" Юрий Слюсарь, слова которого приводит пресс-служба, в рамках долгосрочного контракта в интересах Минобороны изготовлено около сотни Су-34. "В то же время мы приступили к выполнению новых, подписанных в рамках форума "Армия" контрактов, которые позволили загрузить наши предприятия и обеспечить работой наших сотрудников в нескольких регионах страны", - добавил Слюсарь.

В частности, на форуме "Армия-2020" Слюсарь сообщил о заключении очередного контракта на Су-34. Машины с расширенными боевыми возможностями планируется собирать также на Новосибирском авиазаводе. "Новосибирский завод компании "Сухой" сегодня является одним из крупнейших авиастроительных предприятий в контуре ОАК. Производство самолетов Су-34 и его версий с расширенными боевыми возможностями обеспечивает заводу стабильную загрузку на перспективу", - отметили в пресс-службе ОАК.

Ранее источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе сообщал, что в начале июня 2020 года был подписан контракт между Минобороны и ПАО "Сухой" на строительство примерно 20 фронтовых бомбардировщиков Су-34. Тогда речь шла о базовых самолетах с определенными изменениями по опыту эксплуатации в войсках ранее закупленных бомбардировщиков этого типа. При этом ведется разработка глубокомодернизированной версии истребителя-бомбардировщика - Су-34М - контракт на их производство планируется подписать в 2021 году.