Российские миротворцы разминировали еще одну школу в Карабахе

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Российские миротворцы в Нагорном Карабахе завершили разминирование еще одной школы в Степанакерте, а также оказали помощь в проведении там ремонтных работ. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Накануне российские военнослужащие полностью завершили разминирование в районе общеобразовательной школы №8 в Степанакерте, оказали помощь в проведении ремонтных работ в образовательном учреждении и обеспечили безопасность при снабжении необходимым учебным имуществом и оборудованием", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что российские военные также ведут работу по восстановлению гражданской инфраструктуры, которая проводится после завершения разминирования территории и объектов.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что военные инженеры разминировали более 34 га местности, около 12 км дорог, проверили более 110 домов и социальных объектов, обнаружили и обезвредили 1 077 взрывоопасных предметов.