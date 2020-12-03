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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Российские миротворцы разминировали еще одну школу в Карабахе

В Минобороны РФ отметили, что военные также ведут работу по восстановлению гражданской инфраструктуры

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Российские миротворцы в Нагорном Карабахе завершили разминирование еще одной школы в Степанакерте, а также оказали помощь в проведении там ремонтных работ. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Накануне российские военнослужащие полностью завершили разминирование в районе общеобразовательной школы №8 в Степанакерте, оказали помощь в проведении ремонтных работ в образовательном учреждении и обеспечили безопасность при снабжении необходимым учебным имуществом и оборудованием", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что российские военные также ведут работу по восстановлению гражданской инфраструктуры, которая проводится после завершения разминирования территории и объектов.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что военные инженеры разминировали более 34 га местности, около 12 км дорог, проверили более 110 домов и социальных объектов, обнаружили и обезвредили 1 077 взрывоопасных предметов.

Теги
РоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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